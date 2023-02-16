Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко вирішив поділитися швидким та смачним рецептом для всіх, хто любить поекспериментувати на кухні. У соціальній мережі Інстаграм чоловік супроводжував звернення спеціальним роликом, щоб розповісти про рецепт.

«Автентичний український рецепт під назвою «Макар». Чи чули колись про таку страву? Це як драники, але вони не смажаться на сковорідці, а запікаються у печі/духовці.

картопля 4-5 штук, сало 200 гр; сир кантрі одна упаковка, сіль та перець за смаком. Часник за бажанням.

Спосіб приготування: картопля почистити, натерти на дрібній|мілкій|

Також Клопотенко запропонував приготувати шаурму вдома за лічені хвилини, він поділився рецептом домашньої шаурми.

Шаурма завоював серця людей по всьому світу. Без перебільшення це найпопулярніша вулична їжа. Але знайти смачну шаурму досі залишається проблемою. Але необов'язково їхати до Туреччини, щоб скуштувати справжній люля-кебаб чи шаурму. Вихід очевидний – приготувати її вдома .

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на парі.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського бутерброду з буряком.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.