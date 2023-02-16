Зі своїм чоловіком Оля Полякова познайомилася на його дні народження, куди була запрошена для виступу.

Українська співачка Оля Полякова перебуває в шлюбі вже 20 років. І, за її словами, вона жодного разу не засумнівалася у своєму чоловікові. Вадим став для неї міцною опорою, саме тому вона не планує з ним у жодному разі розлучатися. Втім, співачка зізнається: зараз їхня пара переживають складний період. Такою заявою зірка здивувала у новому випуску "Дорослі дівчатка" з Марією Єфросініною на YouTube.

"Я не можу сказати, що у мене ідеальні стосунки з чоловіком, у нас бувало різне. І зараз нас штормить. Нас дуже сильно роз'єднала війна. У нас теж є проблеми. Але відчуття фундаменту – воно з першого дня зі мною. І саме з цієї причини я ніколи з ним не розлучусь", – заявила Оля Полякова.



Як пояснила Оля Полякова, Вадим зміг підкорити її на першій зустрічі. Вже тоді вона відчула захищеність та віру в те, що він нікуди не подінеться.

Поруч із чоловіком вона відчуває сильну підтримку та опору, через усі ці роки та через усі її переживання Вадим єдиний виявився фундаментом співачки, і так було з першого дня їхнього знайомства.

Тому артистка дала слушну пораду дівчатам – тікати від токсичних стосунків, де чоловіки маніпулюють почуттями.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.