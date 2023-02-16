Українська співачка Оля Полякова перебуває в шлюбі вже 20 років. І, за її словами, вона жодного разу не засумнівалася у своєму чоловікові. Вадим став для неї міцною опорою, саме тому вона не планує з ним у жодному разі розлучатися. Втім, співачка зізнається: зараз їхня пара переживають складний період. Такою заявою зірка здивувала у новому випуску "Дорослі дівчатка" з Марією Єфросініною на YouTube.

"Я не можу сказати, що у мене ідеальні стосунки з чоловіком, у нас бувало різне. І зараз нас штормить. Нас дуже сильно роз'єднала війна. У нас теж є проблеми. Але відчуття фундаменту – воно з першого дня зі мною. І саме з цієї причини я ніколи з ним не розлучусь", – заявила Оля Полякова.

Як пояснила Оля Полякова, Вадим зміг підкорити її на першій зустрічі. Вже тоді вона відчула захищеність та віру в те, що він нікуди не подінеться.

Популярні новини зараз

Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."

Контрнаступ ЗСУ: з'ясувалось, що заважає розпочати його зараз

Юнак знепритомнів після того, як йому вручили повістку, відео: "посеред вулиці..."

Візит до стоматолога закінчився трагедією у Хмельницькому: без мами залишився 3-річний син

"Мама, це правда?": маленька дочка відомого тренера з Дніпра дізналася, що тата не стало
Показати ще

Поруч із чоловіком вона відчуває сильну підтримку та опору, через усі ці роки та через усі її переживання Вадим єдиний виявився фундаментом співачки, і так було з першого дня їхнього знайомства.

Тому артистка дала слушну пораду дівчатам – тікати від токсичних стосунків, де чоловіки маніпулюють почуттями.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.