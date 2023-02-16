Украинская певица Оля Полякова замужем уже 20 лет. И, по ее словам, она ни разу не усомнилась в своем муже. Вадим стал для нее крепкой опорой, именно поэтому она не планирует с ним ни в коем случае разводиться. Впрочем, певица признается: сейчас их пара переживают сложный период. Таким заявлением звезда удивила в новом выпуске "Взрослые девочки" с Марией Ефросининой на YouTube.
"Я не могу сказать, что у меня идеальные отношения с мужем, у нас бывало разное. И сейчас нас штормит. Нас очень сильно разъединила война. У нас тоже есть проблемы. Но ощущение фундамента – оно с первого дня со мной. И именно по этой причине я никогда с ним не разведусь", – заявила Оля Полякова.
Как объяснила Оля Полякова, Вадим смог покорить ее на первой встрече. Уже тогда она почувствовала защищенность и веру в то, что он никуда не денется.
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Рядом с мужем она чувствует сильную поддержку и опору, через все эти годы и через все ее переживания Вадим единственный оказался фундаментом певицы, и так было с первого дня их знакомства.
Поэтому артистка дала дельный совет девушкам – бежать от токсических отношений, где мужчины манипулируют чувствами.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.