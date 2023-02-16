Со своим мужем Оля Полякова познакомилась на его дне рождения, куда была приглашена для выступления.

Украинская певица Оля Полякова замужем уже 20 лет. И, по ее словам, она ни разу не усомнилась в своем муже. Вадим стал для нее крепкой опорой, именно поэтому она не планирует с ним ни в коем случае разводиться. Впрочем, певица признается: сейчас их пара переживают сложный период. Таким заявлением звезда удивила в новом выпуске "Взрослые девочки" с Марией Ефросининой на YouTube.

"Я не могу сказать, что у меня идеальные отношения с мужем, у нас бывало разное. И сейчас нас штормит. Нас очень сильно разъединила война. У нас тоже есть проблемы. Но ощущение фундамента – оно с первого дня со мной. И именно по этой причине я никогда с ним не разведусь", – заявила Оля Полякова.



Как объяснила Оля Полякова, Вадим смог покорить ее на первой встрече. Уже тогда она почувствовала защищенность и веру в то, что он никуда не денется.

Рядом с мужем она чувствует сильную поддержку и опору, через все эти годы и через все ее переживания Вадим единственный оказался фундаментом певицы, и так было с первого дня их знакомства.

Поэтому артистка дала дельный совет девушкам – бежать от токсических отношений, где мужчины манипулируют чувствами.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.