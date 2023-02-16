Знаменита актриса Шерон Стоун у сльозах розповіла про свою втрату, опублікувавши в соціальній мережі відео.

Голлівудська актриса Шерон Стоун емоційно висловилася у мережі, записавши особисте відео для Інстаграм. У ролику артистка зізналася, що втратила близьку і дорогу їй людину.

Так, артистка розповіла, що у віці 57 років помер молодший брат. Патрік Стоун раптово пішов із життя в Пенсільванії через серцевий напад.

"Ми цінуємо всі ваші співчуття. Так, за останні кілька років ми зазнали величезних втрат, як і багато хто з вас. І ми чудово розуміємо, що ці втрати – наші тут, на Землі. Я дуже вдячна вам за любов і підтримку", - сказала Шерон, попрощавшись також із братом.

У мережі висловили свої співчуття:

«Дорога Шарон, я дуже шкодую про твою втрату. Я дуже добре розумію, через що ви проходите. З любов'ю –JT; Надсилаю любов ❤️; Так шкода

Шерон, я молюся за твою сім'ю 😢; 💔🙏 любов і молитви; Я дуже співчуваю вашій втраті; Боже, Патріку, і найглибші співчуття тобі та всій твоїй родині».

Нагадаємо, Шерон Стоун нещодавно повернулася з лікарні після чергової операції – артистці видаляли пухлину, яка завдавала їй багато дискомфорту. За словами Шерон, вона не збирається здаватися, тому не забуває не лише про звільнення за собою, а й спортивну форму.

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