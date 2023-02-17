Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що існує кілька лайфхаків, які допоможуть зробити буженину соковитою.

Буженина зі свинини – це не лише про свято, бо приготувати цю смачну страву насправді можна у будь-який час, щоб порадувати себе та подарувати кохання рідним через їжу.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом буженини.

Євген Клопотенко зазначив, що жодна домашня буженина не обходиться без часнику. Але в його рецепті не просто нашпигують часниками м'ясо, а й обвалюють зубчики в солі - так буженина краще просолиться зсередини.

Наступний і один із найважливіших лайфхаків – це спосіб приготування. Ми спочатку проваримо м'ясо із сіллю та часником, а потім покладемо в духовку. Так готова буженина матиме ще кращу структуру.

Інгредієнти :

1 кг 200 г свинини (задня частина або нашийок)

10 зубчиків часнику (+ 4 зубчики у воду)

20 г американської гірчиці

20 г меду

сіль

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Очистіть 10 зубчиків часнику і ретельно обваляйте кожен у солі. Зробіть надрізи в м'ясі і вставте в кожен зубчик.

У велику каструлю влийте воду, додайте|добавляйте| 1 ст. л. солі, 4 зубчики часнику та доведіть до кипіння. Води має бути стільки, щоби вона покрила все м'ясо. Коли вода закипить, обережно опустіть свинину в каструлю. Зменшіть вогонь і варіть 15-20 хвилин.

Потім витягніть свинину з води, перекладіть на пергаментний папір і поверніть конвертом. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на годину.

Змішайте в мисці 20 г американської гірчиці та 20 г меду.

Через годину витягніть буженину, розкрийте конверт і змастіть м'ясо медово-гірчичною сумішшю.

Поверніть м'ясо до духовки ще на 20 хвилин.

Готовий буженин дайте трохи охолонути і наріжте тонкими слайсами. Настрій підтягнеться за неймовірним ароматом м'яса. Приготуйте та оцініть, отримайте просто ідеальний результат.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.