Буженина из свинины – это не только о празднике, потому что приготовить это вкусное блюдо на самом деле можно в любое время, чтобы порадовать себя и подарить любовь родным через еду.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом буженины.
Евгений Клопотенко отметил, что никакая домашняя буженина не обходится без чеснока. Но в его рецепте не просто нашпиговывают чесноками мясо, но и обваливают зубчики в соли – так буженина лучше просолится изнутри.
Следующий и один из самых важных лайфхаков – это способ приготовления. Мы сначала проварим мясо с солью и чесноком, а потом положим в духовку. Так готовая буженина будет обладать еще лучшей структурой.
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Ингридиенты:
- 1 кг 200 г свинины (задняя часть или ошеек)
- 10 зубчиков чеснока (+ 4 зубчика в воду)
- 20 г американской горчицы
- 20 г меда
- соль
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Очистите 10 зубчиков чеснока и кропотливо обваляйте каждый в соли. Сделайте надрезы в мясе и вставьте в каждый по зубчику.
- В большую кастрюлю влейте воду, добавьте 1 ст. л. соли, 4 зубчика чеснока и доведите до кипения. Воды должно быть столько, чтобы она покрыла все мясо. Когда вода закипит, осторожно опустите в кастрюлю свинину. Убавьте огонь и варите 15-20 минут.
- Затем извлеките свинину из воды, переложите на пергаментную бумагу и сверните конвертом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
- Смешайте в мисочке 20 г американской горчицы и 20 г меда.
- Через час извлеките буженину, раскройте конверт и смажьте мясо медово-горчичной смесью.
- Поверните мясо в духовку еще на 20 минут.
- Готовой буженине дайте немного остыть и нарежьте тонкими слайсами. Настроение подтянется за невероятным ароматом мяса. Приготовьте и оцените, получите просто идеальный результат.
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