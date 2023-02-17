Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что существует несколько лайфхаков, которые помогут сделать буженину сочной.

Буженина из свинины – это не только о празднике, потому что приготовить это вкусное блюдо на самом деле можно в любое время, чтобы порадовать себя и подарить любовь родным через еду.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом буженины.

Евгений Клопотенко отметил, что никакая домашняя буженина не обходится без чеснока. Но в его рецепте не просто нашпиговывают чесноками мясо, но и обваливают зубчики в соли – так буженина лучше просолится изнутри.

Следующий и один из самых важных лайфхаков – это способ приготовления. Мы сначала проварим мясо с солью и чесноком, а потом положим в духовку. Так готовая буженина будет обладать еще лучшей структурой.

Ингридиенты:

1 кг 200 г свинины (задняя часть или ошеек)

10 зубчиков чеснока (+ 4 зубчика в воду)

20 г американской горчицы

20 г меда

соль

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Очистите 10 зубчиков чеснока и кропотливо обваляйте каждый в соли. Сделайте надрезы в мясе и вставьте в каждый по зубчику.

В большую кастрюлю влейте воду, добавьте 1 ст. л. соли, 4 зубчика чеснока и доведите до кипения. Воды должно быть столько, чтобы она покрыла все мясо. Когда вода закипит, осторожно опустите в кастрюлю свинину. Убавьте огонь и варите 15-20 минут.

Затем извлеките свинину из воды, переложите на пергаментную бумагу и сверните конвертом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Смешайте в мисочке 20 г американской горчицы и 20 г меда.

Через час извлеките буженину, раскройте конверт и смажьте мясо медово-горчичной смесью.

Поверните мясо в духовку еще на 20 минут.

Готовой буженине дайте немного остыть и нарежьте тонкими слайсами. Настроение подтянется за невероятным ароматом мяса. Приготовьте и оцените, получите просто идеальный результат.

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