Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська вирішила поділитися з українцями рецептами смачних домашніх цукерок.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати цукерки "Рафаелло".

"Запевняю вас, їх полюбить вся сім'я. Я розповім і покажу вам, як приготувати цукерки, що для цього потрібно. Все легко та просто, повторюйте за мною😋", — радила зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

200 г згущеного молока (1 склянка)

130 г вершкового масла (розм'якшеного) (2/3 упаковки)

200 г кокосової стружки (1,5 склянки)

30 г мигдалю

100 г маскарпоне (1 склянка)

Спершу змішуємо розмʼякшене вершкове масло з маскарпоне. Пробиваємо масу блендером. Додаємо згущене молоко та продовжуємо збивати до однорідної консистенції. Заливаємо цією масою кокосову стружку та ретельно перемішуємо.

Далі треба підготувати мигдаль. Заливаємо його на три хвилини гарячою водою, зливаємо, заливаємо холодною водою, зливаємо. Очищаємо мигдаль від шкірки.

В кінці формуємо наші "Рафаелло".

"Формуємо кульки, всередину кладемо мигдаль, обвалюємо в кокосовій стружці. Викладаємо на лист і прибираємо в холодильник на кілька годин. Цукерки готові", — пояснила зірка "Мастер Шеф".

Українці в коментарях оцінили рецепти та жартують: "Усе, про дієту можна забути 😍😍😍 смакота, дякую 💙💛".

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