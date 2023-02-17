Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. А торік зірка стала головним героєм шоу "Холостяк". На проекті бізнесмен обрав переможницею Катерину Лозовицьку, але після проекту пара практично одразу розійшлася. Натомість Топольський став досить відомим блогером в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість заінтригував своїм побаченням, поділившись кадрами у блозі.
"А ще я маю побачення, але я не впевнений, що вам буде цікаво це слухати", - написав Топольський на сторіс, де позував на Балі.
А раніше Алекс розповів про свій страх.
"У мене бувають моменти, коли я боюся любити. Я думаю багато хто з вас в одному човні разом зі мною. Можливо ми боїмося любити тому, що в якийсь момент життєвого шляху ми набули такого досвіду, що кохання може поранити нас і взагалі небезпечне.
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Можливо, ми свідомо чи не свідомо віримо, що кохання – це ризик, на який ми не можемо піти, тому ми пробували і це скінчилося плачевно у минулому”, - написав Топольський у публікації.
Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Мудрая, яку відкинув Топольський, розповіла про особисте життя
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