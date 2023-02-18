Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнявся популяризацією української кухні у Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Євген поділився фото, де обіймав загадкову красуню.

"У мене день спонтанного прояву доброти - це щодня. Якщо хочу обійняти людину, то просто беру і обіймаю її, не стримуючи себе. І ви себе не стримуйте, обіймайтеся. Тому що це те, чого нам усім зараз не вистачає - трохи кохання та тепла", - написав Клопотенко у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Розумію :) Також так роблю :) Близькі звикли :) Можу йти вулицею або квартирою, різко зупинитися, обійняти (звичайно, своїх, не лівих) та хвилинку постояти і продовжити свої справи, ніби нічого тільки що не було:)) ) Моя особиста підзарядка любов'ю ";

"Я охоче, але іншим людям це може не сподобатися";

"Думала, підпис буде "Одружуся";

"Завжди обіймаюся з людьми".

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