Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялся популяризацией украинской кухни в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений поделился фото, где обнимал загадочную красотку.

"У меня день спонтанного проявления доброты – это каждый день. Если хочу обнять человека, то просто беру и обнимаю его, не сдерживая себя. И вы себя не сдерживайте, обнимайтесь. Потому что это то, чего нам всем сейчас не хватает — немного любви и тепла", - написал Клопотенко в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Понимаю :) Также так делаю :) Близкие привыкли :) Могу идти по улице или по квартире, резко остановиться, обнять (конечно, своих, не левых) да минутку постоять и продолжить свои дела, будто ничего только что не было:))) Моя личная подзарядка любовью";

"Я бы охотно, но другим людям это может не понравиться";

"Думала, подпись будет "Женюсь";

"Всегда обнимаюсь с людьми".

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