Евгений Клопотенко утверждает, что нужно только купить бананы, лук и приправу карри для того, чтобы ваша жизнь изменилась навсегда.

Бананы с луком и карри — это действительно непривычно и может вызвать недоумение, массу вопросов и уверенное нежелание готовить что-либо подобное. Но мы все-таки советуем вам приготовить это пряное, но в то же время безгранично вкусное и нежное блюдо. Это позволит вам абсолютно по-другому посмотреть на сочетание овощей и фруктов.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом домашней шаурмы.

Евгений Клопотенко утверждает, что вкус блюда непередаваемый. Нужно только купить бананы, лук и приправу карри для того, чтобы ваша жизнь изменилась навсегда. Вкус блюда пряный, но в то же время невероятно нежный. Это блюдо позволит совершенно по-другому взглянуть на сочетание овощей и фруктов.

Ингридиенты:

2 шт. Банан

2 шт. Лук красный

50-80 г Сливочное масло

1/2 ч. л. Карри

20 мл Лимон (сок одного лимона)

по вкусу Соль

1.Бананы помойте, нарежьте колечками прямо в кожуре. Оптимальная толщина кусочков банана 2 сантиметра.

2. Красный лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами.

3. В сотейник выложите 50–80 г сливочного масла, растопите его на маленьком огне. Выложите бананы, лук и тушите в сливочном масле 10 минут.

4.Добавьте карри и тушите еще 5 минут, периодически помешивая. В конце посолите и добавьте по желанию сок одного лимона. Теперь пробуйте и получайте массу удовольствия.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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