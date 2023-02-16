Бананы с луком и карри — это действительно непривычно и может вызвать недоумение, массу вопросов и уверенное нежелание готовить что-либо подобное. Но мы все-таки советуем вам приготовить это пряное, но в то же время безгранично вкусное и нежное блюдо. Это позволит вам абсолютно по-другому посмотреть на сочетание овощей и фруктов.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом домашней шаурмы.

Евгений Клопотенко утверждает, что вкус блюда непередаваемый. Нужно только купить бананы, лук и приправу карри для того, чтобы ваша жизнь изменилась навсегда. Вкус блюда пряный, но в то же время невероятно нежный. Это блюдо позволит совершенно по-другому взглянуть на сочетание овощей и фруктов.

Ингридиенты:

Популярные статьи сейчас

Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."

Боец ВСУ не может забрать тела жены и детей, ставших жертвами землетрясения: "Фирма выставила счет..."

Контрнаступление ВСУ: выяснилось, что мешает начать его сейчас

Россияне ударили по Украине ракетами, есть попадания: враг изменил тактику

Юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео: "посреди улицы..."
Показать еще

1.Бананы помойте, нарежьте колечками прямо в кожуре. Оптимальная толщина кусочков банана 2 сантиметра.

2. Красный лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами.

3. В сотейник выложите 50–80 г сливочного масла, растопите его на маленьком огне. Выложите бананы, лук и тушите в сливочном масле 10 минут.

4.Добавьте карри и тушите еще 5 минут, периодически помешивая. В конце посолите и добавьте по желанию сок одного лимона. Теперь пробуйте и получайте массу удовольствия.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.