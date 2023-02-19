На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар вирішив дати кілька корисних настанов для українців, які стосуються їхньої безпеки на кухні. Через відключення світла багато хто знайшов способи, як встигати готувати страви без електрики і тоді, коли духовки не працюють.

«Купуйте лише сертифіковану продукцію. Строго дотримуйтесь інструкцій. Коли користуєтеся пальником – провітрюйте кімнату. Не забувайте, що тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона.

Тримайте балон у темному місці. Не залишайте балон увімкненим без нагляду. Обов'язково після приготування їжі від'єднайте балон від плитки. Не використовуйте великі каструлі! Великий посуд нагрівається та поширює тепло на балон» - поділився Клопотенко.

Також Клопотенко показав рецепт десерту з рису, який можна їсти ввечері: ніжність із приємним ароматом. Подавати його можна як чудовий десерт до столу чи смачний сніданок – вибирати вам. Євген Клопотенко впевнений, що страва дуже сподобається дітям.

Пудинг - це легкий і ніжний десерт, що має багату історію. Потрібно поекспериментувати і змінити смак страви, наприклад, зробити основу з рису, додавши цедру, яка відтінятиме солодкий присмак десерту.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.