На своей странице в Instagram шеф-повар решил дать несколько полезных наставлений для украинцев, касающихся их же безопасности на кухне. Из-за отключения света многие нашли способы, как успевать готовить блюда без электричества и тогда, когда духовки не работают.

«Покупайте только сертифицированную продукцию. Строго придерживайтесь инструкций. Когда пользуетесь горелкой – проветривайте комнату. Не забывайте, что длительное горение может привести к перегреву и взрыву баллона.

Держите баллон в темном месте. Не оставляйте баллон включенным без присмотра. Обязательно после приготовления еды отсоедините баллон от туристической плитки. Не используйте большие кастрюли! Большая посуда нагревается и распространяет тепло на баллон» - поделился Клопотенко.

Также Клопотенко показал рецепт десерта из риса, который можно есть вечером: нежность с приятным ароматом. Подавать его можна как отличный десерт к столу или вкусный завтрак – выбирать вам. Евгений Клопотенко уверен, что блюдо очень понравится детям.

Пудинг – это легкий и нежный десерт, обладающий богатой историей. Иожно поэкспериментировать и изменить вкус блюда, например, сделать основу из риса, добавив цедру, которая будет оттенять сладкий привкус десерта.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.