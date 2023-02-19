Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. А минулого року підприємець став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла модель Катерина Лозовицька, але пара одразу ж після проекту розійшлася. А днями Топольський засвітився із загадковою дівчиною. Зірка зробив селфі, де вона тримала його за руку.

Фанати не змогли пройти повз цю подію і вирішили запитати у Алекса, хто вона.

"Що за дівчина з вами на фото у Телеграмі?" - запитав фанат і поставив смайлик зі сльозами.

"Ох, дуже хороша дівчина: цікава, вихована, весела, життєрадісна, з бажанням дізнаватися про це життя з різних ракурсів. Хороша дівчина", - відповів Топольський.

"Як ви ставитеся до дівчат із пластикою?", - запитав ще один фанат.

"Улюблені мої жінки, запам'ятайте. Ви, кожна з вас, по-своєму красива і унікальна. Нікому не потрібно робити якихось пластичних операцій. Якщо є необхідність, якщо виникає таке бажання, потрібно розуміти, що це можливо не до кінця ви полюбили себе Тому треба над цим працювати, це вже доведено стільки разів, що пластичні операції не змінюють сприйняття себе як особистість. ", - сказав Алекс у відповіді.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський після розлучення з Лозовицькою заінтригував новим побаченням.

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