На свої сторінці в Instagram Марія поділилася своїми спостереженнями.

"На жаль, ще залишається певний відсоток керівників країн, хто романтизує війну. Маю на увазі все ще чутні наративи про можливість мирного урегулювання, побоювань дій бункерної з*лупи і його кнопки, та інше… Мені шкода це визнавати, але, як написав мені на це мій любий Притула: «Як є, мала, працюємо далі!». І ми працюємо: кількість зустрічей Дмитра Кулеби вражала- він був на розрив у всіх, і ніби поїхав задоволений багатьма результатами роботи своєї команди на конференції", — пише Маша Єфросиніна.

Як розповіла ведуча, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук мав спільну панель з відомою «мандрівницею в Тайвань» Ненсі Пелосі - він вкотре наголосив на тому, що зброя потрібна «на вчора», йому відповіли: «працюємо над цим».

"Взагалі оце «працюємо над цим» - це те, що я тотально не розумію в такій складній штуці, як політика. Ну дуже, як на мене, ці вєршитєлі доль повільні і балакучі. Хочеться просто дій! Із хорошого - ВСІ ЗА НАС, і нам не дадуть програти! Питання, як все надовго.. Другий день мене надихнув інтерв‘ю та неймовірною підтримкою кожного, з ким бачилась/знайомилась. Але й виснажив морально добряче - я тупо ввечері не могла згадати поверх та де мій номер в готелі 🙄", — додала Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.