20 лютого українці вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні. На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар подівлився важливим одкровенням.
"На інтерв’ю в мене часто питають: Як тебе змінила війна? Що ти переосмислив, що почав робити по-новому? Мене змінили розстріли людей на Майдані у 2014 році. Це була точка зародження в мені чогось нового", — зізнається Євген Клопотенко.
За словами зірки "Мастер Шеф", саме з цієї точки почалась його боротьба за Україну, українську культуру та українську їжу.
"Я все життя знав, що я не = радянський союз, проте не зовсім розумів, а хто ж я. Але у 2014 я точно зрозумів і відчув, що я українець. Тоді я плакав і тримав міцно кулаки, коли бачив смерть перших героїв. Я плакав і тримав кулаки, коли слухав «Пливе кача». Я плакав і тримав кулаки, коли чув гімн України. Тепер я більше не плачу. Тепер я дію, бо пам‘ятаю той момент свого переродження та помічаю, як перероджується моя країна кожен день. І я вдячний тим, хто допомагає їй ставати кращою. Слава Героям", — наголосив шеф-кухар.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"Ви душа України": Данилко здивував незвичайним фото зі сценічною мамою Інною Білоконь
Українському поліцейському загрожує довічний термін: у чому він звинувачується
Був відмінником: життя 17-річного Максима трагічно обірвалося в Дніпрі
Жінка, яка разом із чоловіком дивом вижила в Дніпрі, показала своє нове життя: зворушливі фото
Українці в коментарях підтримали Євгена Клопотенка:
"До мурах. 😍 Дякую, Євгене, за Вашу невтомну працю на благо України! Ви дуже крутий!";
"ви не тільки дієте, ви ще надихаєте діяти❤️".
Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.
Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.