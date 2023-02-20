20 лютого українці вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні. На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар подівлився важливим одкровенням.

"На інтерв’ю в мене часто питають: Як тебе змінила війна? Що ти переосмислив, що почав робити по-новому? Мене змінили розстріли людей на Майдані у 2014 році. Це була точка зародження в мені чогось нового", — зізнається Євген Клопотенко.

За словами зірки "Мастер Шеф", саме з цієї точки почалась його боротьба за Україну, українську культуру та українську їжу.

"Я все життя знав, що я не = радянський союз, проте не зовсім розумів, а хто ж я. Але у 2014 я точно зрозумів і відчув, що я українець. Тоді я плакав і тримав міцно кулаки, коли бачив смерть перших героїв. Я плакав і тримав кулаки, коли слухав «Пливе кача». Я плакав і тримав кулаки, коли чув гімн України. Тепер я більше не плачу. Тепер я дію, бо пам‘ятаю той момент свого переродження та помічаю, як перероджується моя країна кожен день. І я вдячний тим, хто допомагає їй ставати кращою. Слава Героям", — наголосив шеф-кухар.

Українці в коментарях підтримали Євгена Клопотенка:

"До мурах. 😍 Дякую, Євгене, за Вашу невтомну працю на благо України! Ви дуже крутий!";

"ви не тільки дієте, ви ще надихаєте діяти❤️".

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