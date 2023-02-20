Як пише Politeka.net, Катя Лозовицька – відома українська модель, яка стала відомою завдяки шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. На проекті дівчині вдалося дійти до фіналу та перемогти, але після шоу пара досить швидко розійшлася.

Натомість Лозовицька стала успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться не лише результатами фотосесій, а й особистими кадрами. А цього разу Катя поділилася кадрами у своєму сторісі, де з'явилася у весільній сукні.

"Ще трохи чарівної зйомки у Стамбулі. Все-таки весільні сукні у парі виглядають ще красивішими", - написала Катя на сторіс.

А до того Лозовицька поділилася думками перед Днем Святого Валентина. Зірка також додала своє фото у джинсівці.

"Вже завтра розпочнеться традиційний щорічний марафон найкрасивіших букетів троянд, м'яких іграшок, прикрас, романтичних вечерь, нових айфонів, куди ж без них...

І це чудово! Я не говоритиму, що це все геніальний маркетинг. Цього дня справді є якась особлива магія. Чому б не піддатись їй?

Кохання виникає з кохання. І я хочу, щоб завтрашній день ви повністю присвятили цьому чудовому почуттю", - написала Лозовицька.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" з Топольським публічно відповіла на закиди фіналістки Мудрої.

А ще Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Мудра висловилася про мету переможниці Лозовицької на шоу.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" пригадала, що розчарувало її в Олексі Топольському