Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий бізнесмен з України. А минулого року зірка стала головним героєм шоу "Холостяк", де перемогла Катя Лозовицька. Але пара одразу ж після проекту розійшлася. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Алекс показав, як займається у спорті.
"Я завжди прагну до того, щоб стати краще в чомусь.
Я переконаний, що важливо в житті мати щось, у чому ми вдосконалюємося щодня, докладаючи певних зусиль через «не хочу», біль та втому. Таким чином, ми рухаємося вперед, виходимо із зони комфорту, ростемо та розвиваємося", - написав Топольський.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Люди вмирають, а ти як завжди";
"якщо це не кохання з першого погляду.. тоді що це?";
"Щось давно нічого не чули про ваш бізнес";
"А ще після спорту не дані аналізуєш, а засинаєш. Це суперкреативно. Я з вами погоджуюсь";
"Тут слова зайві, Спорт - це загартування !!!";
"здоровий хлопець, медкомісію пройдеш ...)) Час на фронт ...";
"Alex, у тебе дуже хороший прес, але в мене краще".
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Лозовицька несподівано з'явилася у весільній сукні із загадковим красенем
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