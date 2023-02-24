Український телеведучий Володимир Остапчук показав правильну реакцію на війну в Україну, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Остапчук показав, як слід реагувати на війну в Україні.

"Щось залишається незмінним навіть через рік", - написав Остапчук під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Кажуть, що це директор дитсадка";

"Клас!!!! Спасибі що нагадали";

"Так, на жаль, нам і далі продовжують брехати. Про все";

"Там ще продовження цього відео, тут воно не все, а обрізане… не менш цікаво";

"цікаво, де цей воїн зараз?";

"Мордой більше схожий на російське лайно, яке захотіло своїм стилем промови дискредитувати українських емігрантів у прямому ефірі";

"А ви хтось взагалі. Ось це я розумію".

А до того Остапчук показав, як маленька дівчинка розбирає завали. Відео було зроблено 14 січня, коли російська ракета потрапила до житлового будинку Дніпра.

"Дівчина допомагає прибирати уламки від ракет, випущених вдома в Дніпрі, Україна.

Кого вони намагаються знести?" - написав Володимир.

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