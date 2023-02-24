Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Остапчук показав, як слід реагувати на війну в Україні.
"Щось залишається незмінним навіть через рік", - написав Остапчук під відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Кажуть, що це директор дитсадка";
"Клас!!!! Спасибі що нагадали";
"Так, на жаль, нам і далі продовжують брехати. Про все";
"Там ще продовження цього відео, тут воно не все, а обрізане… не менш цікаво";
"цікаво, де цей воїн зараз?";
"Мордой більше схожий на російське лайно, яке захотіло своїм стилем промови дискредитувати українських емігрантів у прямому ефірі";
"А ви хтось взагалі. Ось це я розумію".
А до того Остапчук показав, як маленька дівчинка розбирає завали. Відео було зроблено 14 січня, коли російська ракета потрапила до житлового будинку Дніпра.
"Дівчина допомагає прибирати уламки від ракет, випущених вдома в Дніпрі, Україна.
Кого вони намагаються знести?" - написав Володимир.
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