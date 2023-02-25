Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення почав активно популяризувати українську кухню у Європі. Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Клопотенко показав, як приїхав до Англії, де показав на місцевому телебаченні приготування сирників.

"Оскільки, щоб отримувати більше підтримки для України, нам потрібно, щоб іноземці глибше пізнавали нашу культуру. І що ми їмо – ​​теж. Ну як можна не любити людей, які готують сирники?

А ще закликав Джеймі Олівера разом щось приготувати та обмінятися досвідом змін у шкільному харчуванні”, - написав Клопотенко.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Не терпиться спробувати ваш рецепт сирників. Я знайшов англомовну копію вашої книги у Києві!";

"Ваш рецепт сирників найкращий!! Я зробив їх так багато разів зараз";

"Я спостерігав за тобою на ньому. Тепер я стежу за вами тут. Фантастика";

"Женя, ну який ви. Дякую".

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився рецептом традиційної страви польської кухні.

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