Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф", він активно ділиться в Інстаграм успіхами та спілкується з українцями. Також кухар ділиться вибірками корисних рецептів, які можна зробити вдома без зусиль.

«З перших днів повномасштабного вторгнення команда 100роківтомупер почала волонтерити. Таке відчуття, що за цей час ми прожили не рік, а маленьке життя.

Seeyouproduction задокументували емоції команди, які вони пережили в перші, найзапекліші дні» - поділився Клопотенко.

У мережі підтримали:

«Ви неймовірні, дякую 💙; Кожен на своєму фронті наближає Перемогу 🇺🇦; Дякую! ❤; Ви молодці! Ваша підтримка важлива

Слава Україні! Слава нації! 🇺🇦♥️; Ви наша гордість! ❤».

Також Клопотенко показав як приїхав до Англії, де показав на місцевому телебаченні приготування сирників.

"Бо щоб отримувати більше підтримки для України, нам потрібно, щоб іноземці глибше пізнавали нашу культуру. І що ми їмо – ​​теж. Ну як можна не любити людей, які готують сирники?", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився рецептом традиційної страви польської кухні.

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко спритно відповів, яким би зробив останню вечерю путіна.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" підкорив рецептом чизбургера, який легко приготувати вдома