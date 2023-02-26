Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Остапчук пішов захищати Україну, набравши чинності Тероборони.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Остапчук опублікував світлину, показавши свій новий талант.

"100 років спала Спляча красуня. 30 років спав мій кулінарний талант", - написав Володимир у сторіс.

А раніше Володимир ділився кадрами зі своїми дітьми. Зірка до них їздив ще у серпні минулого року, а після цього вирішив вибачитись перед своєю першою дружиною, з якою публічно лаявся до цього.

"Багато питань про Олену, дітей та наші нинішні стосунки. Я наробив багато дурниць. Є речі, які не слід було говорити чи робити, ніколи і нікому. Мені за них прикро і соромно, але це був я. Тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму", - написав Володимир під фотографією з пляжу, де гралися діти.

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