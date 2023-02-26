25 лютого Ользі Фреймут виповнився 41 рік. На своїй сторінці в Instagram ведуча дещо розповіла про своє життя в столиці Великобританії.

"В Аптекарському саду Челсі зараз добре: галас, гризоти і пафос міста не наважуються туди й зазирати. І я люблю цей сад, часто навідуюсь, беру собі чай з рум'янки, горнуся в щось і йду собі сторічними стежками повз заспаний бузок і вперті первоцвіти. Ось вчора я знову там була, і пила той чай, і дивилася на жаб, що перетворили старий ставок у пологовий будинок. Мені добре серед тих цвітінь, я собі в тому саду подобаюся, місце підкреслює мене, а не закреслює; якась навіть мудріша там роблюся, так, зажурена... Втім, кожен має право на трагедію, і вульгарно радше вдавати і надумувати щастя, хоча мені б не хотілося, щоб моє життя зарахували згодом у жанр трагедій", — пише Ольга Фреймут.

Зірка також поділилася "пророчим" висловом, який їй сказала випадкова перехожа.

"Я заплющую очі – і бачу жасмин біля фіртки нашого милого київського дому, я все пам'ятаю і навіть веду у Лондоні щоденник, щоб потім нагадати собі розпачі і взлети цього виснажливого року. Що ж, торкнулася мрії рукою… Але це була помилка, мрії мають залишатися недосяжними, навіть розбиватися, вони ж не якісь там протоколи, чи інструкції до щастя. Плутані і дивні думки, втім доречні до мого віку… І раптом все це зупиняє голос. Навпроти мене, наче з потойбіччя, з'явилася старенька пані, вона дочекалася мого погляду і замість традиційних розмов про мінливу погоду, каже щось пророче: "А ви знаєте, що невидиме важливіше, ніж видиме?». Тепер знаю. І ви знайте", — додала ведуча.

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