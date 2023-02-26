Як пише Politeka.net, Катерина Кухар – відома українська прима-балерина, яка стала суддею "Танців зі зірками". А нещодавно знаменитість озвучила головну героїню мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Не забуває Кухар і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Катерина показала образ Мавки, поділившись кадрами.
"Моя Мавка мала безліч втілень у творчості, але кожну її згадую теплом у серці. З днем народження, легендарна Леся", - написала Кухар у своєму Інстаграмі, вітаючи авторку Мавки Лесю Українку з днем народження.
Фанати, включаючи чоловіка Олександра Стоянова, дружину Євгена Кошового Ксенію, а також Лілію Подкопаєву, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Твоя Мавка найкрасивіше перетворення!";
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"Стильно, не мило, а саме відчуємо смак до образу, немає перебору!! Технології продовжують творче життя і навіть можуть надихати!!!";
"Клас, так органічно і реалістично, така Мавка заманить будь-кого в ліс, і розчинитися в первозданній природі";
"Ваша Мавка - ідеал чистоти та духовної рівноваги, вона як прекрасна мрія, весна, любов!";
"Твоя Мавка найкрасивіше перетворення!".
Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" поразила фотографией своей дочери
А ще Politeka повідомляла, що Катерина Кухар вразила кадрами залаштунки зйомок "Мавка. Лісова пісня"
Також Politeka писала, що Кухар чесно розповіла про випробування, з якими зіткнулася під час війни