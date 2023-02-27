На своїй сторінці в Instagram ведучий резюмував, що Діма Комаров в своїй програмі "Світ навиворіт" показував папуасів, аборигенів, дивних і диких істот, а в підсумку виявилося, що найстрашніші істоти — це росіяни.

"Виходить, що найстрашніше на землі все ж таки люди. Наші сусіди, порівняно з якими всі дивні і місцями страшні обряди африканських племен просто дитячі забавки. Коли не треба вигадувати сценарій, бо реальність страшніша за найжорстокіше кіно про війну. Діма створив круте кіно, яке, звичайно, перекладуть і покажуть в різних країнах. І найпотужніший епізод Дмитра Комарова виявився про місця, які не за тисячі кілометрів від студії монтажу на Подолі, а за 10 кілометрів, в районі Бучі і Гостомеля", — пише Анатолій Анатоліч.

Ведучий також не впустив нагоди "вколоти" зірку "Орла і решки" Регіну Тодоренко, яка живе в росії та мовчить про війну в Україні.

"Колись повернемося до екзотики і подорожей, а поки і Комаров, і Птушкін, і Бєдняков показують Україну. Риніна-путєшествєніца не зрозуміє, про що я тут написав. Занадто складно. Бережіть себе 💙💛", — додав Анатоліч.

Прем’єра авторського документального проєкту Дмитра Комарова під назвою «Рік» відбулася 24 лютого. У фільмі, що складається з двох частин, ведучий показав війну з тих ракурсів, які не показують у новинах.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.