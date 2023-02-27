Як пише Politeka.net, Ані Лорак – відома російська співачка з України. Не забуває Лорак і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала одкровення у своєму блозі.

Щоб стати жінкою, якою я є сьогодні, мені довелося пройти через важкі уроки минулих відносин.

Мені знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що токсичне кохання — це не справжнє кохання і що це недолік самоповаги.

Зараз я вдячна всім цим переживанням, які привели мене до потрібного моменту з'єднання із Собою, а також тому, що я змогла знайти людину, з якою я можу відчути жіноче щастя”, - написала Лорак.

Фанати поставили тисячі десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"З дитинства і до недавнього часу, Ганні Лорак була не просто талановита співачка, її полюбили за її душу. Коли вона виходила на сцену, то очі не відводилися від неї, хотілося слухати її ще й ще. Коли вона давала інтерв'ю, то здавалося, що ти з нею переживаєш її події з життя.Чекаєш на прем'єру пісні щодня.Ви народилися в Україні, стали народною артисткою України, яку дійсно цінував і любив ваш народ.Мені шкода, що ми втратили таку співачку, бо на жаль багато хто з росіян, а можна сказати більшість вважають вас як "співачку" а деякі зовсім не сприймають";

"Тобі немає прощення! Ти змінила найрідніше - Батьківщину! Гнида і гнилизна".

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