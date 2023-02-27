Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная российская певица из Украины. Не забывает Лорак и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала откровения в своем блоге.

"Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что Токсичная любовь — это не настоящая любовь и что это недостаток Самоуважения.

Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с Собой, а также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье", - написала Лорак.

Фанаты поставили тысячи десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"С детства и до недавнего времени, Анне Лорак была не просто талантливая певица, ее полюбили за ее душу. Когда она выходила на сцену то глаза не отводились от нее, хотелось слушать ее еще и еще. Когда она давала интервью, то казалось, что ты с ней переживаешь ее события из жизни. Ожидаешь премьеру песни каждый день. Вы родились в Украине, стали народной артисткой Украины, которую действительно ценил и любил ваш народ. Мне жаль, что мы потеряли такую певицу, потому что к сожалению многие из россиян, а можно сказать большинство считают вас как "певичку" а некоторые совсем не воспринимают";

"Тебе нет прощения! Ты изменила самое родное – Родину! Гнида и гниль".

Напомним, сердечки и улыбки: запроданка Лорак хвастнула романтическим видео с новым любовником

А еще Politeka сообщала, что запроданка Ани Лорак разгневала украинцев своей новой песней

Также Politeka писала, что Лорак похвалилась новым возлюбленным, "увела" из семьи с ребенком