Як пише Politeka.net , Камалія - ​​відома вітчизняна виконавиця, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. А нещодавно зірка вирішила відпочити з дітьми на канікулах, але натрапила на шквал критики від українців. Зірка вирішила відповісти хейтерам у своєму блозі в Інстаграм.

"Крім обов'язків перед країною, я маю зобов'язання перед моїми дочками, моїми принцесами. Я залишила їх з татом у Лондоні, а сама живу в Україні разом із моїм народом, ризикуючи собою так само, як кожен українець, займаючись благодійністю, виїжджаючи за межі країни лише для того, щоб поширювати образ України, збирати пожертвування, просити про додаткову допомогу, і мої останні візити до Пакистану не були винятком, тепер, якщо мої діти просять мене побути з ними хоча б під час шкільних канікул і трохи розважитися, чому це стає такою великою проблемою для деяких моїх співвітчизників?.. Правда, не розумію…", - написала Камалія.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Наша гордість, красиві у всьому!!!!";

"Будьте собою, Ви – щира та відверта, так тримати. Хто спробує, Вас зрозуміє. Не звертайте уваги на інших. Ви – молодець. Побудьте з рідними";

"Поважаю Вас та Вашу родину!".

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