Українська телеведуча Маша Єфросиніна днями опублікувала нове відео, показуючи схудлу фігуру. Артистка неодноразово стикалася з критикою за те, як сильно перетворилася, тому вже не реагує на випади.

"Бажання людей обслинити чиюсь втрату чи набір ваги залишається незмінним" - раніше висловилася Єфросиніна. Єфросиніна звернулася до всіх хейтерів і закликала їх не турбуватися про неї та її постать, а насамперед про себе. Вона порадила хейтерам подивитися на продукти у своєму холодильнику, перш ніж обговорювати інших.

"Повертатися до свого системного режиму пілатесу складніше, ніж почати ним займатися. Системний у моєму тілі тільки стрес. Ну і кава з матчів" - каже ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна зазначила, що запам'ятала дуже цікавий момент, що стався із зірками ще навесні 2022 року.

"Для мене по-новому відкрився Олексій Дурнєв. Також ми дуже сильно зблизилися з Олею Поляковою. Їм усім стало не байдуже. Наприклад, зіркам на світському рівні набагато легше: "Привіт, у мене новий кліп. Не могла б ти його, будь ласка, показати у себе в Сториз". Це норм ситуація. А тут усі просто почали писати просте: "Ти де? Ти як? Тобі потрібна допомога?"", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.