Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "РОЗМОВА" про сестру, яка стала на бік Росії. Вона детальніше розповіла про свої стосунки зі своєю рідною сестрою Лізою Ющенко, яка проживає у Росії.

Маша зізналася, що їхнє спілкування "зведене майже нанівець", і це важка тема для обох сестер.

"Боляче про це говорити" - зізналася Єфросиніна. Вона також висловила своє здивування, чому громадськість така зацікавлена ​​в цьому питанні, враховуючи, що все її життя відбувається на очах у всіх.

Варто зазначити, що на початку російської агресії Ліза опублікувала синьо-жовту картинку з написом "StopwarinUkraine" на своїй сторінці в Instagram. Це був її єдиний пост про війну.

Також Єфросиніна згадала, як дізналася про рішення чоловіка вступити до лав ЗСУ. Маша Єфросиніна уточнила, що дізналася про це випадково. В одній із розмов подруга раптом сказала: "Ні про що не турбуйся тут, допоможемо. Тобі зараз головне, щоб Тимур залишився живим".

Телеведуча здивувалася почутому, вона зблідла і порадила йому зателефонувати. Коли Маша Єфросиніна зателефонувала до чоловіка, він не зміг приховувати того, що поїхав до Києва і вступив до добровольчого загону.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

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