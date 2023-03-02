Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. А в прошлом году Топольский стал главным героем шоу "Холостяк", где победила модель Катя Лозовицкая, но пара не смогла построить отношения. При этом Алекс постоянно подвергается критике со стороны фанатов, поэтому звезда решил опубликовать еще один ответ в своем Инстаграм.

"Как можно стать эскортником самому, не подозревая этого?

Как-то мне друг утром пишет:

«А ты знаешь, что ты занимаешься эскортом в Лос-Анджелесе?»

P.s. А еще как позже выяснилось, у меня есть мужчина в Америке, и на Бали я употребляю наркотики. За которые на Бали дают 20-30 лет тюрьмы или казнь.

Если честно, я был немного ошеломлен от такого сообщения. Как я за ночь успел стать эскортником? Только вчера все было нормально", - поделился Топольский в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я всё прекрасно понимаю, но ты очень сладкий, видно любишь себя";

"Сколько можно "я в 15 лет уехал в Америку..". Весь сезон холостяк это слушала и сейчас вижу в посту. Кроме этого никаких больше достижений нет? Или как?";

"Я подписалась, интересно было читать о бизнесе. Но еще интересно, сколько я выдержу таких фоток)".

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