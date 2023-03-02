Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився своїм баченням, як просувати українську культуру та кухню, а також висловився, чому це так важливо у сучасних реаліях. В Інстаграмі кухар опублікував також спеціальний ролик.

«Пам'ятайте: коли ви дивитесь українське та готуєте українське, то наближаєте розвал росії. Більше рецептів із українськими стравами у мене. Ви знаєте, що робити» - поділився Клопотенко та показав новий ролик.

У мережі також висловили свою думку:

«Наш улюблений котик ❤️; Золоті слова, доходять до розуму та совісті кожного через шлунок❤️; Ви наш "президент", але на ресторанному рівні; ❤️Клас!;

Важливо і про назву правильних не забувати, у нас своя мова і є свої слова; Це все у вас Добре)) Але давайте без перебору)))».

Також Клопотенко поділився фірмовим рецептом тертого пирога. Він порадив використовувати для випікання смалець, який зробить пиріг ще ніжнішим, а також дозволить йому довше залишатися м'яким та свіжим.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.