Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна – відома українська актриса, яка вийшла заміж за музиканта Сергія Бабкіна. Тепер дружина артиста є менеджером співака та займається організаційними питаннями. А після повномасштабного вторгнення зіркове сімейство виїхало з України та зайнялося благодійними концертами. Сніжанна зазначала, що Бабкіну дозволили залишити країну, оскільки він має проблеми із зором і має трьох неповнолітніх дітей. Не забуває дружина Сергія і про Інстаграм, де цього разу поділилася ніжним весняним чином.
"Березень. Час розквітати. Це особливе фото для мене! Харків. Як я скучила за вами, мої дівчата! Люблю!", - написала Бабкіна під фотографією.
Фанати, включаючи актрису Ольгу Сумську та співачку Вікторію Булітко, поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Чарівна";
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"Неймовірна";
"Розкішна, завжди";
"Яка сукня".
А раніше Сніжанна показала фотографію з Харкова. Зірка вирішила продемонструвати зоряне небо біля своєї ділянки.
"Друзі, не можу не поділитися! Це небо біля нашого будинку у Харкові. Коли ввечері вимикають на вулицях світло, можна побачити зоряне сяйво! Світло є Завжди!", - написала актриса.
Нагадаємо, Сніжана Бабкіна показала момент повернення до свого будинку у Харкові
А ще Politeka повідомляла, що Сергій Бабкін вразив кадрами зі свого концерту у Харкові
Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна розповіла, що зробила після приїзду до рідного Харкова.