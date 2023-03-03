Дружина Сергія Бабкіна Сніжана поділилася ніжним весняним чином та розповіла про його особливості.

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна – відома українська актриса, яка вийшла заміж за музиканта Сергія Бабкіна. Тепер дружина артиста є менеджером співака та займається організаційними питаннями. А після повномасштабного вторгнення зіркове сімейство виїхало з України та зайнялося благодійними концертами. Сніжанна зазначала, що Бабкіну дозволили залишити країну, оскільки він має проблеми із зором і має трьох неповнолітніх дітей. Не забуває дружина Сергія і про Інстаграм, де цього разу поділилася ніжним весняним чином.

"Березень. Час розквітати. Це особливе фото для мене! Харків. Як я скучила за вами, мої дівчата! Люблю!", - написала Бабкіна під фотографією.

Фанати, включаючи актрису Ольгу Сумську та співачку Вікторію Булітко, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Чарівна";

"Неймовірна";

"Розкішна, завжди";

"Яка сукня".

А раніше Сніжанна показала фотографію з Харкова. Зірка вирішила продемонструвати зоряне небо біля своєї ділянки.

"Друзі, не можу не поділитися! Це небо біля нашого будинку у Харкові. Коли ввечері вимикають на вулицях світло, можна побачити зоряне сяйво! Світло є Завжди!", - написала актриса.

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна показала момент повернення до свого будинку у Харкові

А ще Politeka повідомляла, що Сергій Бабкін вразив кадрами зі свого концерту у Харкові

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна розповіла, що зробила після приїзду до рідного Харкова.



