Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина. Теперь жена артиста является менеджером певца и занимается организационными вопросами. А после полномасштабного вторжения звездное семейство выехало из Украины и занялось благотворительными концертами. Снежанна отмечала, что Бабкину разрешили покинуть страну, так как он имеет проблемы со зрением и у него трое несовершеннолетних детей. Не забывает жена Сергея и об Инстаграм, где в этот раз поделилась нежным весенним образом.

"Март. Пора расцветать. Это особенное фото для меня! Харьков. Как я соскучилась по вам, мои девушки! Люблю!", - написала Бабкина под фотографией.

Фанаты, включая актрису Ольгу Сумскую и певицу Викторию Булитко, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Волшебная";

"Невероятная";

"Роскошная, всегда";

"Какое платье".

А до этого Снежанна показала фотографию из Харькова. Звезда решила продемонстрировать звездное небо возле своего участка.

"Друзья, не могу не поделиться! Это небо у нашего дома в Харькове. Когда вечером выключают на улицах свет, можно увидеть звездное сияние! Свет есть Всегда!", - написала актриса.

Напомним, Снежана Бабкина показала момент возвращения в свой дом в Харькове

А еще Politeka сообщала, что Сергей Бабкин поразил кадрами со своего концерта в Харькове

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