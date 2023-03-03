Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина. Теперь жена артиста является менеджером певца и занимается организационными вопросами. А после полномасштабного вторжения звездное семейство выехало из Украины и занялось благотворительными концертами. Снежанна отмечала, что Бабкину разрешили покинуть страну, так как он имеет проблемы со зрением и у него трое несовершеннолетних детей. Не забывает жена Сергея и об Инстаграм, где в этот раз поделилась нежным весенним образом.
"Март. Пора расцветать. Это особенное фото для меня! Харьков. Как я соскучилась по вам, мои девушки! Люблю!", - написала Бабкина под фотографией.
Фанаты, включая актрису Ольгу Сумскую и певицу Викторию Булитко, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Волшебная";
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"Невероятная";
"Роскошная, всегда";
"Какое платье".
А до этого Снежанна показала фотографию из Харькова. Звезда решила продемонстрировать звездное небо возле своего участка.
"Друзья, не могу не поделиться! Это небо у нашего дома в Харькове. Когда вечером выключают на улицах свет, можно увидеть звездное сияние! Свет есть Всегда!", - написала актриса.
Напомним, Снежана Бабкина показала момент возвращения в свой дом в Харькове
А еще Politeka сообщала, что Сергей Бабкин поразил кадрами со своего концерта в Харькове
Также Politeka писала, что Снежана Бабкина рассказала, что сделала после приезда в родной Харьков