Анастасія Приходько вирішила пригадати Потапу його ганьбу після скандалу з піснею про волонтерів.

Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка вирішила відреагувати на новий скандал, до якого потрапив Олексій Потапенко (Потап) через свою пісню про волонтерів. Свою думку Анастасія опублікувала у Фейсбуці.

"Є така пісня, яка була випущена колись були вже трагедії в Іловайську та Дебальцевому! 2014 року, а у 2015 році він випускає цей пиздець! "я хочу, щоб ти дивився на мій стиль собачки", с.Потапенко. Я на правах волонтера , починаючи з 2014 року хочу сказати, пісні зі співачкою "Б'янка", і Бузової були випущені під час війни, зараз це опудало вирішило зробити цей звук, що звучить на жаль, і називається "пісня"!", - написала Анастасія.

Українці поставили лайки та написали коментарі під публікацією:

"Офіційно ось усіх українських артистів: дякую, що ви нас приймаєте - як собака, лизнув сраки господарям";

"Яка ще Іспанія? Нехай їде до братів своїх до Москви, влаштовує там стриптиз для них, а збори від концертів передає до ЗСУ";

"Мда... Точно дніще".

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