"Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав, як проводить час у Буковелі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення знаменитість популяризувала українську кухню в Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Євген опублікував фотографію із Буковелі.

"Почнемо день із фешн-контенту. Наскільки Євген Клопотенко стильний за 10-бальною шкалою?", - запитав зірка та запропонував обрати.

"Продовжимо новиною, що сьогодні у Буковелі буде звана вечеря", - продовжив Клопотенко.

"І вкотре переконався, що наші гори найкращі. Хто цієї зими встиг побувати в Карпатах? Які враження?", - запитав Євген на наступний сторіс.

А до цього Клопотенко вирішив розповісти свої уподобання у варениках. Зірка поділилася знімком, де стояла біля водойми та звернулася до українців.

"Я тут задумався, а яка в українців найулюбленіша начинка для вареників? Давайте з'ясуємо. Я обожнюю з вишнею та маком, а ви?", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав простий рецепт курячого філе у кисло-солодкому соусі.

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