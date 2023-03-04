Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Євген почав популяризувати українську кухню у Європі.

Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко показав незвичайний образ безпритульного.

"Я нещодавно зустрів безпритульного і не зміг зрозуміти, він стильний чи просто вдягнув усе, що знайшов. Як працює стиль?", - написав Клопотенко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Стиль допомагає висловити свій внутрішній стан і почуватися впевнено. Майже те саме відбувається, коли тобі вже пофігу на те, як ти виглядаєш і не маєш вибору, що одягти, щоб було тепло/комфортно";

"Все так і є. Все так Євген, він не бомж, він сучасний постмодерніст";

"Зараз просто мода така, до бездомного та мільйонера виглядають приблизно однаково".

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