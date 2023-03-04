Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Євген почав популяризувати українську кухню у Європі.
Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко показав незвичайний образ безпритульного.
"Я нещодавно зустрів безпритульного і не зміг зрозуміти, він стильний чи просто вдягнув усе, що знайшов. Як працює стиль?", - написав Клопотенко.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Росія підготувала ракетний удар: експерт розповів, які міста стануть мішенню
"Цар не справжній": з'явилися ознаки підготовки революції в росії, ФСБ намагається врятувати ситуацію
Обірвалося життя скандально відомого актора: лікарі виявилися безсилими
"Я не можу забрати тіло та по-людськи його поховати": брат захисника Маріуполя звернувся до не байдужих
"Стиль допомагає висловити свій внутрішній стан і почуватися впевнено. Майже те саме відбувається, коли тобі вже пофігу на те, як ти виглядаєш і не маєш вибору, що одягти, щоб було тепло/комфортно";
"Все так і є. Все так Євген, він не бомж, він сучасний постмодерніст";
"Зараз просто мода така, до бездомного та мільйонера виглядають приблизно однаково".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав найпростіший рецепт пиріжків з маком: божественний аромат та смак
А ще Politeka повідомляла , що "Майстер Шеф" Клопотенко показав, як проводить час у Буковелі.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав простий рецепт курячого філе у кисло-солодкому соусі: як блюдо з ресторану