Відома українська виконавиця вже рік як веде Телеграм, Тік-Ток та Інстаграм набагато активніше, ніж раніше. Періодично на її сторінці та на фан-акаунтах з'являються рідкісні знімки зірки без макіяжу.

За словами Тіни Кароль, вона вважає за краще поза зйомками завжди бути без зайвого макіяжу і не обробляє свої фото. Дуже важливо зберегти здорову шкіру та правильно доглядати за собою, щоб не зіпсувати обличчя.

Нещодавні фото порадували шанувальників:

«Головне – це якісне харчування; Дуже ніжна 🥰🥹; Тіна, ти зможеш!; Красуня 😍; чудова;

Вам так добре, без сценічного макіяжу. Природність завжди личить; Боже Тіна я навіть не знаю, як ви встигаєте все: концерти, соцмережі, спорт, Веня, студія, це колосальна робота».

Раніше Кароль показала яскраві кадри, після того, як з'явилася на церемонії нагородження премії Billboard "Жінки в музиці". Перед журналістами 38-річна українська зірка постала в ефектному образі – у яскраво-червоній сукні

«Дякую всім прекрасним людям, яких зустріла, вірячі та чиї серця б'ються в унісон з Україною» – поділилася Тіна під добіркою з новими фото.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалася в монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялось, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.