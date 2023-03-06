Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. А минулого року зірка стала головним героєм "Холостяка", де перемогла модель Катерина Лозовицька. Але пара одразу ж після проекту розійшлася. Натомість Алекс став успішним блогером в Інстаграмі, де його постійно критикують фанати. Але зірка не сумує і цього разу поділився мотивуючим роликом.
"Оживи мрію, оживи життя", - написав зірка під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Так добре сказано. Але люди бояться залишати комфортну зону тому і не роблять себе щасливими (правильно люди роблять коли рухаються до мрій. Хто захоче той світ переверне!");
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою
Росія підготувала ракетний удар: експерт розповів, які міста стануть мішенню
Андре Тан показав українкам, як стильно носити звичайне худі: "Це буде дуже гарний образ"
Будьте обережні в магазинах: оприлюднено схему обману українців, як захиститися
"Класно, але в мене інші цілі наприклад - кайфувати тут і зараз через усмішок дітей, яким дарую радість та їхніх батьків коли вони бачать свою дитину щасливою)) Також залишитися часточкою свого народу, передати це відчуття синові і віру в Творця) це і є те саме Щастя. Воно в дрібницях. Навіть те, що ми залишилися живими...";
"Коли більша частина життя прожита, починаємо розуміти наскільки і решта .... безцінна";
"Цікаво. Ви ж не хочете закохуватися...";
"Справді, є над чим замислитися (((... а час минає");
"Молодець вітаю ти зрозумів що треба".
Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Мудра похвалилася відносинами з американським мільйонером
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський потрапив у новий сказав через хвастощі
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Лозовицька несподівано з'явилася у весільній сукні із загадковим красенем