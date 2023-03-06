Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. А минулого року зірка стала головним героєм "Холостяка", де перемогла модель Катерина Лозовицька. Але пара одразу ж після проекту розійшлася. Натомість Алекс став успішним блогером в Інстаграмі, де його постійно критикують фанати. Але зірка не сумує і цього разу поділився мотивуючим роликом.

"Оживи мрію, оживи життя", - написав зірка під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так добре сказано. Але люди бояться залишати комфортну зону тому і не роблять себе щасливими (правильно люди роблять коли рухаються до мрій. Хто захоче той світ переверне!");

"Класно, але в мене інші цілі наприклад - кайфувати тут і зараз через усмішок дітей, яким дарую радість та їхніх батьків коли вони бачать свою дитину щасливою)) Також залишитися часточкою свого народу, передати це відчуття синові і віру в Творця) це і є те саме Щастя. Воно в дрібницях. Навіть те, що ми залишилися живими...";

"Коли більша частина життя прожита, починаємо розуміти наскільки і решта .... безцінна";

"Цікаво. Ви ж не хочете закохуватися...";

"Справді, є над чим замислитися (((... а час минає");

"Молодець вітаю ти зрозумів що треба".

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