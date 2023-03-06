Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова влаштувала цілий скандал у мережі через те, що їй не сподобався коментар про зовнішність.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлик одружений вже вчетверте, цього разу на дівчині, що молодша за нього майже на тридцять років. Репяхова всіляко піарилася на тему їхнього шлюбу та стосунків, проте на кожну критику реагує погрозами та судами.

З колишньою дружиною Віктора Павлика Репяхова вирішила позиватися через образи, вигравши суд і отримавши маленьку компенсацію, вона часто нагадує про це сіті та загрожує розправою всім, хто її критикує.

Цього разу Репяхова влаштувала розбірки із погрозами через коментар однієї жінки і почала розповідати, що може знову влаштувати новий суд, адже з нею "жарти погані"

Репяхову вкрай зачепив коментар про її носа, хоча раніше вона сама заявила, що її зовнішність влаштовує і вона не комплексує. Вона навіть почала писати в мережі різним людям, щоб розшукати цю жінку, що написала їй:

«Знайшла я ще пані Тетяну. Вони дуже схожі. І майже впевнена, що спілкувалася з її дочкою, хай їй буде соромно за матір. Нагадаю, що я нещодавно виграла суд за публічні образи на мою адресу. І ця людина обов'язково відповість за свій вчинок. Тому зі мною краще не жартувати» – похвалилася Репяхова.

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