Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик женат уже в четвертый раз, в этот раз на девушке, что моложе него почти на тридцать лет. Репяхова всячески пиарилась на теме их брака и отношений, однако на каждую критику реагирует угрозами и судами.
С бывшей женой Виктора Павлика Репяхова решила судиться из-за оскорблений, выиграв суд и получив маленькую компенсацию, она часто напоминает об этом сети и угрожает расправой всем, кто ее критикует.
В этот раз Репяхова устроила разборки с угрозами из-за комментария одной женщины и начала рассказввать, что может снова устроить новый суд, ведь с ней "шутки плохи"
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
"Не праздник весны и женщин": украинцы удивили своим решением, будет ли 8 Марта выходным
«Эффект Бахмута»: эксперт рассказал подробности подготовки "большого" наступления армии рф
"Это абсолютное издевательство над нацией": Ломаченко в США разгневал украинцев новой выходкой
Репяхову крайне задел комментарий про ее нос, хотя ранее она сама заявила, что ее внешность устраивает и она не комплексует. Она даже начала писать в сети разным людям, чтобы разыскать эту женщину, что написала ей:
«Нашла я еще госпожу Татьяну. Они очень похожи. И почти уверена, что общалась с ее дочерью, пусть ей будет стыдно за мать. Напомню, что я недавно выиграла суд за публичные оскорбления в мой адрес. И этот человек обязательно ответит за свой поступок. Поэтому со мной лучше не шутить» - похвалилась Репяхова.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке
Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев