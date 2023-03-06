Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова устроила целый скандал в сети из-за того, что ей не понравился комментарий о внешности.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик женат уже в четвертый раз, в этот раз на девушке, что моложе него почти на тридцать лет. Репяхова всячески пиарилась на теме их брака и отношений, однако на каждую критику реагирует угрозами и судами.

С бывшей женой Виктора Павлика Репяхова решила судиться из-за оскорблений, выиграв суд и получив маленькую компенсацию, она часто напоминает об этом сети и угрожает расправой всем, кто ее критикует.

В этот раз Репяхова устроила разборки с угрозами из-за комментария одной женщины и начала рассказввать, что может снова устроить новый суд, ведь с ней "шутки плохи"

Репяхову крайне задел комментарий про ее нос, хотя ранее она сама заявила, что ее внешность устраивает и она не комплексует. Она даже начала писать в сети разным людям, чтобы разыскать эту женщину, что написала ей:

«Нашла я еще госпожу Татьяну. Они очень похожи. И почти уверена, что общалась с ее дочерью, пусть ей будет стыдно за мать. Напомню, что я недавно выиграла суд за публичные оскорбления в мой адрес. И этот человек обязательно ответит за свой поступок. Поэтому со мной лучше не шутить» - похвалилась Репяхова.

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