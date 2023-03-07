Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото з Донецької області та розповів, чому продовжує туди їздити.

Як видно, на фотографії Святослав відобразив себе на залитій сонцем вулиці серед руїн війни. Перед камерою він з'явився в зручному вбранні і з кепкою на голові. Артист виглядає стомленим і сумним, він із тривогою дивиться в камеру.

У підписі до публікації Вакарчук розповів, який наказ дав йому покійний батько Іван Вакарчук, який свого часу був ректором Львівського університету та міністром освіти України.

"Цього дня був би день народження мого тата Івана Вакарчука. Завжди згадую його слова: "Як можеш чимось не займатись — не займайся. Роби лише те, чого не можеш не робити". Саме тому зараз, тут. На Донбасі. З нашими захисниками і захисницями. Буду їздити сюди стільки, скільки потрібно. До Перемоги!", - написав музикант.

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