Відомий український дизайнер Андре Тан, який зараз перебуває за кордоном, поскаржився на свою "проблему".

На своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив поділитися з українцями порадами, як зменшити надмірний контроль над своїм життям.

"Я вічно все контролюю. Сьогодні я сидів в горах і знов думав про те, скільки маю зробити, чому іноді не виходить реалізувати той чи інший замисл, і зловив себе на думці, що намагаюся все контролювати. Так, часто ми намагаємося контролювати все у своєму житті, від маленьких деталей до великих рішень. Але це може призвести до перевантаження, стресу та втоми", — пише Андре Тан.

Тому перша порада дизайнера в такій ситуації — визнайте, що не все залежить від вас. Є багато речей, на які ми не маємо контролю, і це нормально. Прийміть той факт, що деякі речі просто відбуваються, незалежно від вашої волі.

"2. Сконцентруйтеся на тому, що ви можете контролювати. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що ви не можете змінити, сконцентруйтеся на тому, що ви можете контролювати. Спробуйте знайти речі, які ви можете зробити, щоб поліпшити своє життя.

3. Відпустіть ідею про "ідеальне" життя. Ідеального життя не існує, і намагатися досягти його може бути безрезультатним та дуже виснажливим. Спробуйте приймати своє життя з усіма його недоліками та незавершеністю", — радить дизайнер.

Андре Тан дав ще дві досить банальні, але правильні поради: довіртеся іншим людям і встановіть приорітети.

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