Дружина Григорія Решетника написала потужний пост про українського воїна, якого жорстоко розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Зворушливі рядки Христина Решетник опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм, віддавши таким чином шану цинічно вбитому герою.
"Вічна повага і пам'ять Герою! Українці ніколи не стояли на колінах і не були рабами! У цьому страшному відео ми це побачили. Молимося за Тебе, Герой! Дивлячись у вічі, повні спокою, низько вколоняємося", - написала дружина Григорія Решетника.
Христина Решетник додала, що не читала новин кілька годин, а коли побачила це відео не могла стримати сліз, серце розривалося від болю, а душа продовжує боліти.
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Також вона попросила всі Вищі сили, які є, покарати російських убивць: "Боже, прошу покарання всім тим, хто творить таке на нашій землі. Не буде вам спокою ні на землі, ні на небі".
Інтернет-користувачі всипали коментарі Христини Решетник гаслом у відповідь: "Героям Слава!". Крім того, багато хто проклинав росіян і зазначав, що всі вони понесуть покарання, якщо не зараз, то в майбутньому точно.
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