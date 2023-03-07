Христина Решетник додала, що не читала новин кілька годин, а коли побачила це відео не могла стримати сліз, серце розривалося від болю, а душа продовжує боліти.

Дружина Григорія Решетника написала потужний пост про українського воїна, якого жорстоко розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Зворушливі рядки Христина Решетник опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм, віддавши таким чином шану цинічно вбитому герою.

"Вічна повага і пам'ять Герою! Українці ніколи не стояли на колінах і не були рабами! У цьому страшному відео ми це побачили. Молимося за Тебе, Герой! Дивлячись у вічі, повні спокою, низько вколоняємося", - написала дружина Григорія Решетника.

Христина Решетник додала, що не читала новин кілька годин, а коли побачила це відео не могла стримати сліз, серце розривалося від болю, а душа продовжує боліти.

Також вона попросила всі Вищі сили, які є, покарати російських убивць: "Боже, прошу покарання всім тим, хто творить таке на нашій землі. Не буде вам спокою ні на землі, ні на небі".

Інтернет-користувачі всипали коментарі Христини Решетник гаслом у відповідь: "Героям Слава!". Крім того, багато хто проклинав росіян і зазначав, що всі вони понесуть покарання, якщо не зараз, то в майбутньому точно.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.