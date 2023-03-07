Українські артисти Оля Полякова, Анна Трінчер та Позитив до роковин повномасштабної війни презентували пісню "Путь до победы". На цей раз вони вразили кліпом на цю пісню, яким поділилася Трінчер на своєму каналі в Youtube.

Кліп Олі Полякової, Анни Трінчер та Позитива поділено на дві паралельні частини. Перша – це потужний лайв від знаменитостей. А друга – анімаційні сцени з героями патріотичних коміксів. Ці комікси стали частиною благодійної кампанії.

Як зазначає режисер кліпу BONDAR, головна особливість локації – басейн із водою глибиною в кілька сантиметрів. Це створює враження, ніби артисти ходять по воді та посилює передачу їхнього емоційного стану від слів пісні, які вони виконують.

Користувачі мережі високо оцінили пісню Олі Полякової, Анни Трінчер та Позитиву. Багато хто зазначав, що їх зворушили слова композиції: "Плачу, це потужно", "Просто без слів", "Швидше б перемога і це пекло закінчилося. Слава нашим воїнам і всім, хто прискорює перемогу. Пісня супер піднімає бойовий дух", "Круто заспівали " , "До мурашок, заплакала".

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