Тіна Кароль, українська співачка, продовжує свій тур із виступами за кордоном. Нині зірка виступає в Іспанії, вражаючи образами. Проте не забуває артистка висвітлювати ситуацію у країні.
Артистку схвилювало відео із розстрілом українського військовополоненого, який відмовився здаватися. На думку суспільства, це цинічна та зухвала зневага Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни.
Тіна Кароль підтримала обурення народу:
"Слава Україні! Героям слава! Не забудемо, не пробачимо ...; Героям Слава 🇺🇦; Скільки таких жахливих історій ми дізнаємось ... 💔; Не пробачимо! Героям Слава!🔥;
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Мобіки" закінчуються: на полігонах у Білорусі помітили дещо дивне
Молода дружина Віктора Павлика кардинально змінила імідж, показавши результат: фото до та після
Випустив кілька куль: людину у Києві розстріляли прямо на вулиці
"Отримуйте те, чого заслуговуєте": скандал розгорівся в Німеччині через антиукраїнську рекламу
Смерть проклятим ворогам; Бог їм суддя. А Героям Слава! 🇺🇦; Не пробачимо ніколи! Слава Україні - Героям Слава! 🙏 🇺🇦 Смерть Ворогам; Агресія не має меж».
Тіна Кароль також наголосила на своїй сторінці в Instagram, що сміливість українців є поняттям, яке вивчатиметься у підручниках. Вона додала, що кожна людина має свою суперсилу і виконує свою роботу на найвищому рівні, роблячи її суперзіркою.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалася в монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялось, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.