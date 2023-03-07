Відома артистка Тіна Кароль опублікувала після виступу важливі кадри.

Тіна Кароль, українська співачка, продовжує свій тур із виступами за кордоном. Нині зірка виступає в Іспанії, вражаючи образами. Проте не забуває артистка висвітлювати ситуацію у країні.

Артистку схвилювало відео із розстрілом українського військовополоненого, який відмовився здаватися. На думку суспільства, це цинічна та зухвала зневага Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни.

Тіна Кароль підтримала обурення народу:

"Слава Україні! Героям слава! Не забудемо, не пробачимо ...; Героям Слава 🇺🇦; Скільки таких жахливих історій ми дізнаємось ... 💔; Не пробачимо! Героям Слава!🔥;

Смерть проклятим ворогам; Бог їм суддя. А Героям Слава! 🇺🇦; Не пробачимо ніколи! Слава Україні - Героям Слава! 🙏 🇺🇦 Смерть Ворогам; Агресія не має меж».

Тіна Кароль також наголосила на своїй сторінці в Instagram, що сміливість українців є поняттям, яке вивчатиметься у підручниках. Вона додала, що кожна людина має свою суперсилу і виконує свою роботу на найвищому рівні, роблячи її суперзіркою.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалася в монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялось, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.