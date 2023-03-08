Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів про не найвдалішу поїздку до Львова. Як відомо, кулінар часто подорожує, займається своїм рестораном та вражає рецептами у мережі.
Де поснідати у Львові вранці? Приїжджаєш поїздом о 6-й ранку, заселення в готель о 14-й і ходиш у перші години голодний, бо всі заклади закриті. Ще й купа речей із собою, особливо не погуляєш. Суцільний дискомфорт.
Ми вирішили, що хочемо вас цього дискомфорту позбавити. Тому тепер відкриваємось о 7-й ранку і багато смачних сніданків та кави» - поділився Клопотенко після свого особистого досвіду з ранніми подорожами.
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Кулінар закликав усіх приходити і грітися, заряджати телефони і просто відпочивати, щоб такі поїздки, як у нього, не викликали більше незручностей.
«Завжди стикалися із проблемою десь перечекати/поснідати, поки заселення буде. Тепер знаю, куди підемо наступного разу!; Нарешті! Тому що ранні поїзди є, а ранніх закладів немає 😢» - підтримують у мережі.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.