Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів про не найвдалішу поїздку.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів про не найвдалішу поїздку до Львова. Як відомо, кулінар часто подорожує, займається своїм рестораном та вражає рецептами у мережі.

Де поснідати у Львові вранці? Приїжджаєш поїздом о 6-й ранку, заселення в готель о 14-й і ходиш у перші години голодний, бо всі заклади закриті. Ще й купа речей із собою, особливо не погуляєш. Суцільний дискомфорт.

Ми вирішили, що хочемо вас цього дискомфорту позбавити. Тому тепер відкриваємось о 7-й ранку і багато смачних сніданків та кави» - поділився Клопотенко після свого особистого досвіду з ранніми подорожами.

Кулінар закликав усіх приходити і грітися, заряджати телефони і просто відпочивати, щоб такі поїздки, як у нього, не викликали більше незручностей.

«Завжди стикалися із проблемою десь перечекати/поснідати, поки заселення буде. Тепер знаю, куди підемо наступного разу!; Нарешті! Тому що ранні поїзди є, а ранніх закладів немає 😢» - підтримують у мережі.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.