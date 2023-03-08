День і ніч у родині Наталії Денисенко були складними, адже хлопчик усю ніч погано почувався і не міг заснути.

Українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпосної", живе у Києві з сином і продовжує волонтерити та грати у кіно. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторізі вона поділилася поганою новиною. Зокрема знаменитість розповіла, що її 5-річний син захворів.

День у сім'ї був складним, адже хлопчик всю ніч погано почувався і не міг заснути. Як тільки настав ранок - дбайлива мама відвезла малюка до лікаря. Крім того, їй було тривожно та сумно через новину про розстріл полоненого українського бійця після його слів: "Слава Україні!".

"Півночі не спала... Учорашні новини... Захворів синочок... Зараз діставатиму себе з дна, бо треба збиратися і йти працювати", — розповіла Наталія Денисенко.

На щастя, лікар зміг поставити синові актриси діагноз. Так, у 5-річного хлопчика діагностували бронхіт. Однак поки дитина відпочиває, Наталія Денисенко не стала відкладати справи.

"Мій котик солодко заснув... У нас бронхіт. Але все буде добре вже призначено лікування, тож поки син відпочиває — мама бігом працювати", — додала зірка серіалу "Кріпосна".

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