День и ночь в семье Натальи Денисенко были сложными, ведь мальчик всю ночь плохо себя чувствовал и не мог уснуть.

Украинская актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Крепостная", живет в Киеве с сыном и продолжает волонтерить и играть в кино. На своей странице в Инстаграм-Сториз она поделилась плохой новостью. В частности, знаменитость рассказала, что ее 5-летний сын заболел.

День в семье был сложным, ведь мальчик всю ночь плохо себя чувствовал и не мог уснуть. Как только наступило утро - заботливая мама отвезла малыша к врачу. Кроме того, ей было тревожно и грустно из-за новости о расстреле пленного украинского бойца после его слов: "Слава Україні!".

"Пол ночи не спала... Вчерашние новости... Заболел сынишка... Сейчас буду доставать себя со дна, потому что надо собираться и идти работать", — рассказала Наталья Денисенко.

К счастью, врач смог поставить сыну актрисы диагноз. Так, у 5-летнего мальчика диагностировали бронхит. Однако, пока ребенок отдыхает, Наталья Денисенко не стала откладывать дела.

"Мой котик сладко заснул... У нас бронхит. Но все будет хорошо уже назначено лечение, так что пока сын отдыхает — мама бегом работать", — добавила звезда сериала "Крепостная".

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.