У зв'язку із цим він змушений спілкуватися зі своєю сім'єю на відстані. У новому інтерв'ю Наталка Денисенко розповіла, що підтримує зв'язок зі своїм чоловіком щодня та надсилає йому фото та відео з їхнім сином.

У програмі "Неймовірна правда про зірок" Наталія Денисенко поділилася, що підтримує зв'язок зі своїм коханим щодня, а також надсилає йому сімейні фото та відео з їхнім сином. "З Андрієм спілкуємося щодня, він на зв'язку. Нещодавно відправляла йому відео, як син дивиться на наше сімейне фото, яке висить біля входу, і каже: "Як я чекаю на тата..." - підкреслила актриса.

Незважаючи на те, що Андрій Фединчик захищає нашу країну від ворога разом з іншими військовими, а Наталія Денисенко бере участь у різноманітних благодійних заходах, спрямованих на підтримку України, є люди, які вважають у цій ситуації відповідним хейтом. Деякі користувачі мережі продовжують висловлювати своє невдоволення тим, що актриса живе повноцінним життям, доки вона обрана на війні.

"Мабуть, таке пишуть люди, у яких чоловіки не на війні. У них є якісь упередження, як має виглядати жінка, чоловік якої зараз захищає країну. Жінки не сидять і не плачуть постійно, бо мають інші справи" - зізналася Наталка.

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